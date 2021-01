Samsung annuncia l'evento di presentazione dell'Exynos 2100: l'SOC del Galaxy S21

Dopo averci deliziati con la nuova lineup di Smart TV e Home Entertainment, Samsung si appresta a presentare il flagship del 2021 il giorno 14 gennaio, ma questo evento sarà preceduto dalla conferenza del 12 gennaio in cui svelerà al mondo il nuovo Exynos 2100.

Il nuovo SoC proprietario che muoverà una delle due varianti di Samsung Galaxy S21 è stato anticipato in un piccolo video teaser che ci rimanda all'appuntamento della prossima settimana, ma non è l'unica notizia del giorno.

Sarebbe infatti la prima volta nella storia di Samsung in cui si lascia tanto spazio a un chip, dedicandogli addirittura un intero evento, e questo la dice davvero lunga sull'impatto che avrà per l'azienda sudcoreana questo nuovo processore.

Il nuovo SoC Exynos 2100 ha mostrato performance eccezionali nei primi benchmark su Geekbench, andando vicinissimo ai punteggi ottenuti da Snapdragon 888.

Questo è un ottimo presagio, dal momento che, secondo la fonte, in Europa Samsung Galaxy S21 dovrebbe arrivare nella versione Exynos, così come in Corea del Sud e nel Medio Oriente. La versione mossa da Qualcomm Snapdragon 888 sarà venduta invece sul mercato cinese e americano.

Nelle precedenti generazioni dei flagship sudcoreani le polemiche riguardo la discrepanza prestazionale tra le versioni Qualcomm ed Exynos non sono mancate, ma quest'anno si spera che, vista l'importanza attribuita al processore proprietario dalla stessa Samsung, questi spiacevoli inconvenienti non si ripetano.

La diretta sarà disponibile su YouTube, sul sito ufficiale Exynos e nella Samsung Newsroom e non vediamo l'ora di sapere il vostro parere sui nuovi smartphone Samsung!