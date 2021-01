Samsung, il Galaxy S21 potrebbe essere orfano di una funzione molto utile

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, Samsung ha annunciato l'Unpacked dedicato al Galaxy S21, in programma il prossimo 14 Gennaio 2021, ma come ampiamente previsto già negli scorsi giorni sono aumentati i rumor intorno al dispositivo. In particolare, la nuova lineup di Galaxy potrebbe non includere una funzione molto utile.

Secondo quanto riportato dal popolare leaker Roland Quandt, i Galaxy S21 non includeranno lo slot per le microSD. Ciò vuol dire che con ogni probabilità gli utenti non saranno in grado di espandere la memoria interna.

L'informazione è utile in quanto potrebbe spostare le preferenze degli utenti, i quali sapendo dell'impossibilità di ampliare la memoria, potrebbero trovarsi costretti ad acquistare varianti con più storage, spendendo di più.

Samsung aveva rimosso lo slot per le microSD dal Galaxy S6 e Galaxy Note 5, mentre i Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 10+, S10E, S10, S10+ e Note 9 supportano le microSD fino ad 1 terabyte.

Nello stesso tweet, Quandt afferma anche che in alcuni mercati il Galaxy S21 arriverà con il caricatore da muro incluso nella confezione, mentre in altri non ci sarà. Samsung quindi non dovrebbe seguire totalmente la linea intrapresa da Apple con gli iPhone 12, che sono arrivati nei negozi senza caricabatterie.