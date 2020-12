Samsung Galaxy S21 Plus vs iPhone 12 Pro: trapela online un video confronto

In seguito alle insistenti indiscrezioni relative alla data di lancio, negli ultimi giorni stiamo assistendo a parecchi leak relativi alla gamma Samsung Galaxy S21. I più importanti sono arrivati nelle ultime ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e come potete vedere sul canale YouTube Random Stuff 2, è trapelato online un video in cui si mette a confronto il presunto Samsung Galaxy S21 Plus con iPhone 12 Pro. Tra l'altro, l'autore del contenuto è lo stesso che ha recentemente pubblicato un video hands-on relativo allo smartphone.

Il video ha una durata di appena 2 minuti e 27 secondi e non è certamente registrato nel migliore dei modi, ma consente quantomeno di farsi un'idea preliminare in merito a cosa ci aspetta nel futuro dell'azienda sudcoreana. Il motivo del confronto con iPhone 12 Pro è da ricercarsi nel fatto che, a quanto pare, anche Samsung Galaxy S21 Plus dovrebbe utilizzare dei sensori fotografici da 12MP.

Vi ricordiamo che recentemente sono emersi online anche diversi video teaser relativi a Samsung Galaxy S21, che sembrano confermare il design che si vede negli ultimi leak. Inoltre, si vocifera della possibile rimozione del caricabatterie dalla confezione di vendita. Ricordiamo che lo smartphone dovrebbe essere annunciato a inizio 2021, forse a gennaio o febbraio.