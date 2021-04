Samsung Galaxy S21 in promo, voucher fino a 150 euro: ecco come ottenerlo

Giusto stamattina abbiamo pubblicato su queste pagine la nostra recensione di Samsung Galaxy S21 5G, ovvero la "variante base" della nuova gamma di smartphone dell'azienda sudcoreana. Ebbene, ora torniamo sull'argomento per via di una promozione che riguarda tutti i dispositivi di tale serie: è possibile infatti ottenere un voucher fino a 150 euro.

Più precisamente, il noto brand ha svelato questa possibilità mediante un'apposita pagina del sito Web ufficiale, specificando che è necessario accedere all'applicazione Samsung Members per scaricare il voucher. Quest'ultimo sarà poi utilizzabile entro il 5 aprile 2021 sullo store online Samsung Shop oppure in uno dei negozi aderenti all'iniziativa. Per tutti i dettagli del caso, se siete interessati, consigliamo caldamente di consultare il regolamento completo.

In ogni caso, se volete sapere a quanto ammonta il voucher, l'azienda sudcoreana specifica che è possibile ottenere 100 euro mediante l'acquisto di un Samsung Galaxy S21 5G (codice modello SM-G991B), mentre i 150 euro sono previsti per quel che concerne Samsung Galaxy S21+ 5G (codice modello SM-G996B) e Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (codice modello SM-G998B).

Insomma, se, magari dopo aver approfondito le nostre recensioni, siete interessati all'acquisto di uno dei dispositivi della serie Samsung Galaxy S21, l'iniziativa promozionale lanciata dall'azienda sudcoreana potrebbe fare al caso vostro.