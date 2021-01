Samsung Galaxy S21, pubblicati online per sbaglio i prezzi dell'intera gamma

La serie di smartphone Samsung Galaxy S21 top di gamma è ormai prossima al lancio: con l’annuncio dell’evento Unpacked del 14 gennaio 2021, infatti, il colosso sudcoreano finalmente presenterà l’ammiraglia di ultima generazione. Essendo così vicini all’approdo sul mercato, però, alcuni siti si sono fatti sfuggire in anticipo i prezzi.

Come riportato infatti da GSMArena e diffuso originariamente dall’utente Twitter Abhishek Yadav, l’operatore belga Voo ha svelato per sbaglio il prezzo europeo del trio di smartphone flagship della società asiatica. La pagina ora non risulta disponibile, ma fortunatamente i tipster del settore non si sono fatti sfuggire l’occasione e hanno catturato alcuni screenshot dei prezzi da loro proposti con le offerte telefoniche e anche i prezzi base ufficiali.

Un esempio potete vederlo in calce all’articolo e riguarda il modello Galaxy S21 Ultra, in arrivo sul mercato a 1399 Euro per la variante con 128GB di spazio di archiviazione; Galaxy S21 Plus, invece, arriverà nei negozi a 1049 Euro e la variante base Galaxy S21 costerà infine 849 Euro. Insomma, esattamente i prezzi che erano trapelati online grazie a Slashleaks il 21 dicembre 2020.

Ma la serie di indiscrezioni non finisce qui, perché pochi giorni fa il rinomato leaker Evan Blass ha pubblicato un’infografica decisamente interessante riguardante il comparto fotocamera dell’intera gamma Galaxy S21, con la variante Ultra pronta a giocare il pezzo da novanta, ovvero un sensore anteriore da 40 megapixel e un principale posteriore da 108 megapixel.

Non ci resta che aspettare la fatidica data del 14 gennaio per sapere tutto sul futuro degli smartphone secondo Samsung.