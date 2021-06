Samsung Galaxy S21 riceve un aggiornamento importante: addio problemi alla fotocamera

Per la gioia degli utenti possessori di Samsung Galaxy S21, finalmente gli sviluppatori del colosso sudcoreano hanno avviato il rilascio dell’aggiornamento firmware del mese di giugno 2021 contenente il fix ai noiosi problemi di surriscaldamento e lag durante l’utilizzo della fotocamera, segnalati recentemente da moltissimi utenti.

La patch in questione è la versione G99xxXXU3AUF6, come segnalato anche da SamMobile, e per ora è disponibile solamente in Corea del Sud, Thailandia e Germania; il rilascio nel resto del mondo, dunque anche in Italia, dovrebbe avvenire invece nel corso delle prossime settimane e riguarda nello specifico Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra.

Tra le novità principali ci sono, come detto, l’eliminazione dei problemi di surriscaldamento, i problemi con la fotocamera, miglioramenti alla qualità delle videochiamate e anche la possibilità di effettuare lo scan dei codici QR direttamente dalle fotografie caricate nella galleria del proprio smartphone. Per ottenere tutto ciò ricordiamo che basta recarsi su Impostazioni > Aggiornamenti di sistema e, se disponibile, premere su Scarica e installa per concludere il processo di aggiornamento del firmware dello smartphone.

Rimane invece ancora irrisolto, apparentemente, il problema segnalato giusto ieri riguardanti il consumo della batteria su Samsung Galaxy S21 Ultra, presumibilmente causato dall’attivazione erronea della funzione di messa a fuoco automatica mentre il dispositivo registra vibrazioni o movimenti.