Samsung Galaxy S21 sta già ricevendo l'aggiornamento di marzo: tutte le novità

Sono passati appena dieci giorni dall’ultima patch di febbraio ricevuta da Samsung Galaxy S21, eppure è già il momento di scaricare quella successiva che, stando al changelog ufficiale, porta con sé l’aggiornamento di sicurezza del mese di marzo: ecco tutte le novità e come scaricarlo quando arriverà in Italia.

Stando a quanto riportato da SamMobile, infatti, questo update attualmente risulta disponibile solamente in Taiwan, ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche nel mercato occidentale per tutti i possessori dell’ultimo smartphone top di gamma del colosso sudcoreano, di cui potete leggere la nostra recensione.

In ogni caso, l’aggiornamento del firmware dal codice G99x0ZHU1AUB7 in fase di rilascio pesa circa 387 MB, dunque possiamo già capire che non ci saranno novità estremamente importanti ma rimane pur sempre particolarmente utile in quanto questa versione introduce la patch di sicurezza Android per il prossimo mese. Oltre a questa, però, il log delle modifiche menziona anche miglioramenti delle prestazioni e miglioramenti della fotocamera, sebbene non ci siano maggiori informazioni al riguardo.

Ai lettori possessori di Samsung Galaxy S21, dunque, ricordiamo che basterà attendere qualche giorno e il vostro smartphone vi invierà direttamente una notifica di disponibilità dell’aggiornamento del firmware in questione appena sarà possibile scaricarlo e installarlo. Altrimenti, basterà controllare manualmente andando su Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

