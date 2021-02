Samsung Galaxy S21, risolti i problemi di autonomia con l'ultimo update

Presentata a metà gennaio 2021 nel contesto del primo CES totalmente virtuale, la famiglia di smartphone Samsung Galaxy S21 ha notevolmente alzato l'asticella della qualità sui top di gamma del colosso sudcoreano, soprattutto dopo la tiepida accoglienza della generazione precedente.

La prima patch di sicurezza di febbraio però aveva introdotto un fastidioso bug che causava un ingente battery drain, cioè un calo generico della durata dell'autonomia del dispositivo.

Dopo il rilascio dell'ultima patch di febbraio sul Samsung Galaxy S21, fortemente orientata anche sull'aumento delle prestazioni generali, la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità.

L'aggiornamento G99xBXXU1AUB6 dovrebbe infatti risolvere il problema, ma non per tutti. La soluzione sarebbe quindi da ricercare sotto altri aspetti. In ogni caso, vale la pena provare ad aggiornare il sistema operativo all'ultima versione disponibile, soprattutto se si riscontra questo genere di problematiche. Per farlo, recarsi nelle impostazioni dello smartphone, sotto la voce Aggiornamenti software.

Come accennato anche in una breve guida dedicata a questo argomento, gli aggiornamenti non sono assolutamente da sottovalutare, poichè spesso le aziende apportano modifiche sostanziali sotto il profilo delle performance, senza considerare l'importanza delle patch di sicurezza di Google, che ci permettono di risolvere problematiche e vulnerabilità spesso anche intangibili nell'esperienza quotidiana ma potenzialmente nocive per il nostro device e per i dati in esso contenuti.