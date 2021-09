Samsung Galaxy S21: il rollout della beta pubblica di Android 12 è iniziato

Con un post pubblicato sul proprio sito web, Samsung ha annunciato l'inizio del rollout di una beta pubblica di Android 12 per i Samsung Galaxy S21. La versione beta aperta agli utenti arriva a poche settimane di distanza dal rilascio ufficiale di Android 12, programmato per l'inizio di ottobre sui telefoni Pixel di Google.

La registrazione per l'accesso alla beta avverrà tramite l'app Samsung Members a partire dal 14 settembre: non è ancora chiaro se il numero di slot disponibili sarà limitato, ma in passato l'azienda coreana ha preferito rendere disponibili i contenuti in accesso anticipato solo a pochi utenti. Inoltre, potranno accedere all'aggiornamento solo gli smartphone americani.

La beta non riguarda direttamente Android 12, ma Samsung One UI 4, la versione del sistema operativo utilizzata dai telefoni del colosso coreano. La differenza maggiore tra i due è estetica: Android 12 implementa infatti il nuovo design "Material You" di Google, con icone più grandi e colori dinamici, ma non è chiaro quanto della nuova interfaccia sarà trasportato sui telefoni Samsung, anche perché One UI ha già diverse opzioni di personalizzazione.

Il colosso coreano ha annunciato che One UI 4 adotterà gli stessi indicatori di Android 12 per mostrare che il microfono e la fotocamera sono in uso, mentre molti widget saranno sviluppati internamente. Il rischio, dunque, è che il sistema di Samsung implementi solo alcune novità di Android 12, portando ad un'interfaccia traballante con elementi prelevati dal design "Material You" e altri realizzati per One UI 4.

I dubbi sull'aggiornamento ad Android 12 non rappresentano il principale problema di Samsung: al contrario, i dati di vendita di Samsung Galaxy S21 sono sotto la media, mentre lo stesso Samsung Galaxy S21 ha risolto di recente dei problemi alla fotocamera tramite un aggiornamento.