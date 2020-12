Samsung Galaxy S21 e S21+ protagonisti di una pioggia di leak: tutti i dettagli

Il precedente mega leak di Samsung Galaxy S21 ha svelato i prezzi europei e tantissime immagini dei nuovi modelli top di gamma, ma non ha detto molto riguardo le specifiche tecniche. Ebbene, a riempire questo buco ci ha pensato un altro fiume di dettagli tecnici in anteprima diffusi in esclusiva da Winfuture.de: vediamoli uno per uno.

Partendo dal cuore pulsante di Galaxy S21 e Galaxy S21 Plus, due smartphone del trio flagship di casa Samsung atteso per la presentazione nel corso del CES 2021, nella versione in arrivo negli Stati Uniti apparirà il chip Qualcomm Snapdragon 888, mentre nel mercato casalingo asiatico e in Europa dovrebbe giungere con il chipset Exynos 2100 proprietario. Lato memoria, invece, i due modelli avranno 8 GB di RAM a bordo e due opzioni di archiviazione: 128GB e 256GB. Dovrebbe però mancare la possibilità di espanderla tramite schede microSD.

Giungendo al display, il modello base sarà dotato di un display AMOLED dinamico Infinity-O FullHD+ da 6,2 pollici, mentre il modello Plus sarà dotato di un pannello da 6,7 ​​pollici con la medesima risoluzione. Entrambi saranno protetti da Gorilla Glass Victus e avranno un refresh rate massimo di 120Hz.

Per quanto concerne invece l’insieme di sensori che andranno a formare il comparto fotografico, entrambi dovrebbero sfoggiare posteriormente un setup a 3 lenti (64MP telephoto con OIS, zoom ottico ibrido 3x e autofocus + 12MP con OIS + 12MP ultragrandangolare) e davanti un singolo sensore da 10MP in alto al centro. Secondo i dati ottenuti da Winfuture, la registrazione di video dovrebbe arrivare fino all’8K@30fps, supportando anche il 4K@60fps.

A controllare che tutto rimanga acceso sarà la batteria da 4000 mAh per Samsung Galaxy S21, mentre la variante Plus dovrebbe averne una da 4800 mAh. Come tanto rumoreggiato nelle ultime settimane, nella confezione mancherà il caricabatterie, scelta che ha costretto Samsung a cancellare dai suoi canali social i post che si prendevano gioco di Apple per avere preso per prima tale scelta.

Come da prassi, invitiamo tutti a prendere questi rumor con le pinze e ad attendere la presentazione ufficiale attesa per inizio maggio.