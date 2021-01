Samsung Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra: ecco i prezzi italiani

Come di consueto, nel corso dell’evento Unpacked di Samsung, sono state annunciate non solo le specifiche tecniche, ma anche i prezzi della nuova lineup di smartphone top di gamma 2021. Prezzi che sono in linea con quanto emerso nelle passate ore e pubblicato dai vari leaker sul web.

Samsung Galaxy S21:

8/128GB: 879 Euro

8/256GB: 929 Euro

Samsung Galaxy S21+:

8/128GB: 1079 Euro

8/256Gb: 1129 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra:

12/128GB: 1279 Euro

12/128GB: 1329 Euro

16/512GB: 1459 Euro

Galaxy S21 arriverà nei negozi nelle colorazioni Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Grey e Phantom White, mentre S21+ sarà disponibile in Phantom Black, Phantom Silver e Phantom Violet. S21 Ultra invece potrà essere acquistato in Phamtom Black, Phantom Silver, Phantom Brown, Phantom Navy e Phantom Titanium.

La disponibilità è garantita già da oggi, 14 Gennaio 2021. Coloro che effettueranno l’acquisto fino al 28 Gennaio riceveranno gratuitamente il pacchetto premio comprensivo delle nuove Galaxy Buds Pro ed il nuovo Galaxy SmartTag.

Chiaramente, sarà interessante anche capire che tipo di offerte proporranno i principali operatori telefonici del paese, ed ovviamente nelle prossime ore riporteremo su queste pagine tutte le informazioni del caso.



Samsung, nel comunicato, ha spiegato che l'S-Pen non sarà presente nella confezione dell'S20 Ultra: dovrà essere acquistata a parte al prezzo di 40 Euro.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.