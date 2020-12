Samsung Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra: spuntano online i prezzi

A pochi giorni dal mega leak del Galaxy S21, che aveva svelato anche i prezzi europei della nuova lineup di smartphone top di gamma 2021 di Samsung, da Slashleaks emergono altri dettagli sui costi che dovranno sostenere gli utenti per i vari modelli.

Di seguito il listino pubblicato da un leaker, che ha un trust score del 100%:

Samsung Galaxy S21 128GB : €849

: €849 Samsung Galaxy S21+ 128GB : €1.049

: €1.049 Samsung Galaxy S21+ 256GB : €1.099

: €1.099 Samsung Galaxy S21 Ultra 128GB: €1.399

Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy S21 potrebbe non includere il caricabatterie nella confezione, sulla scia di quanto fatto da Apple quest'anno con iPhone 12. Di recente inoltre è anche trapelato il primo video hands on del Galaxy S21+, che secondo quanto affermato da colui che l'ha pubblicato, potrebbe essere un'unità di pre-produzione.

Il mosaico intorno ai dispositivi sembra ormai essere completo: Samsung, contrariamente a quanto fatto in passato, potrebbe presentare il Galaxy S21 in anticipo per "oscurare" il lancio di iPhone 12 e proporre immediatamente agli utenti un'alternativa Android al top di gamma del colosso di Cupertino. Anche TM Roh di Samsung ha parlato della lineup, ed ha confermato che il Galaxy S21 supporterà la S-Pen ma, contrariamente a quanto affermato da molti, non dovrebbe portare al pensionamento del Galaxy Note, che vedrà comunque la luce nel 2021.