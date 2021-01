Samsung Galaxy S21 supporterà la ricarica rapida a 65W?

In attesa dell’evento Samsung Unpacked del 14 gennaio in cui finalmente vedremo ufficialmente la gamma di smartphone ammiraglia Samsung Galaxy S21, online si parla della possibilità che i vari modelli attesi per l’approdo sul mercato supportino la ricarica rapida a 65W grazie a un caricabatterie nuovo, ma non presente nella confezione.

È già noto, infatti, che nella confezione di vendita del Galaxy S21 mancherà il caricabatterie, eppure il colosso sudcoreano sembrerebbe al lavoro per offrire come accessorio un nuovo modello in grado di fornire la ricarica rapida a 65W. Stando a quanto riportato da LetsGoDigital e diffuso su Twitter da chunvn8888, l’autorità di certificazione coreana avrebbe già certificato il modello presente nella foto in calce all’articolo, proprio per lanciarlo con la serie Galaxy S21.

D’altro canto, però, altri tipster del settore suggeriscono che il colosso sudcoreano stava prendendo in considerazione il supporto, ma alla fine i piani sono cambiati. Ergo, questo nuovo caricabatterie firmato Samsung potrebbe giungere con la serie Samsung Galaxy Note 21 che, sebbene moltissime indiscrezioni l’avessero data per cancellata, dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2021. In ogni caso, trattandosi di rumor, invitiamo tutti voi a prendere queste informazioni con le pinze.

Samsung Galaxy S21 dovrebbe riuscire comunque a garantire maggiore autonomia grazie al processore proprietario Exynos 2100: secondo altre indiscrezioni, il chip dovrebbe infatti fornire tra il 25% e il 35% di autonomia in più rispetto al Galaxy S20 con Exynos 990.