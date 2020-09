Samsung Galaxy S21 trapela di 'prepotenza': prestazioni super e batteria Ultra

L'ultima famiglia di top di gamma di Samsung è arrivata da poco, come potete leggere nella nostra recensione di Galaxy Note 20 Ultra, ma è già giunta l'ora di parlare dei prossimi flagship dell'azienda sudcoreana, dato che Samsung Galaxy S21 è trapelato di "prepotenza" nelle ultime ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, sono emersi online i primi presunti benchmark legati al processore del succitato smartphone, ovvero l'Exynos 1000, effettuati mediante la nota piattaforma GeekBench. Ebbene, sembra che la variante di Galaxy S21 con Exynos 1000 abbia fatto registrare 1302 punti in single-core e 4250 punti in multi-core, stando anche a quanto affermato su Reddit. Il modello con Snapdragon 875, invece, si sarebbe "fermato" a 1159 punti in single-core e 4090 punti in multi-core. Insomma, l'Exynos 1000 potrebbe "superare" il SoC Qualcomm Snapdragon 875, anche se per il momento si tratta solamente di indiscrezioni.

Per il resto, stando anche a quanto riportato da Gizchina, sono trapelate delle informazioni relative alla batteria di Samsung Galaxy S21 Ultra, che sarebbe da ben 5000 mAh. La variante Plus dovrebbe invece montare un'unità da 4660 mAh, mentre il modello "standard" potrebbe avere una batteria da 4000 mAh. Vi ricordiamo che la batteria dell'attuale Samsung Galaxy S20 Ultra ammonta anch'essa a 5000 mAh, come potete leggere nella nostra recensione. Insomma, sembra che non ci saranno "rivoluzioni" da questo punto di vista, ma perlomeno ora abbiamo ulteriori dettagli anche in merito alla capienza della batteria del modello Ultra.