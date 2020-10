Samsung Galaxy S21, trapelano dettagli interessanti sugli smartphone

Dopo i primi presunti render legati al modulo fotografico posteriore, Samsung Galaxy S21 torna a far parlare di sé per via del fatto che sono emersi online alcuni dettagli interessanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e come fatto trapelare dal leaker Ross Young su Twitter, la "variante base" di Samsung Galaxy S21 dovrebbe disporre di quattro colorazioni: Gray, Pink, Violet e White. Il modello Samsung Galaxy S21+, invece, potrebbe arrivare "solamente" in Black e Silver. Infine, la variante più costosa, ovvero Samsung Galaxy S21 Ultra, dovrebbe avere tre colorazioni: Black, Silver e Violet. La produzione degli smartphone dovrebbe avvenire in Brasile, Indonesia, Corea e Vietnam.

Insomma, questi rumor ci forniscono dei dettagli interessanti, come il fatto che la gamma di smartphone Samsung Galaxy S21 dovrebbe essere composta da tre modelli, ovvero Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra. Vi ricordiamo che, in genere, i nuovi arrivati della gamma Galaxy S vengono annunciati nel mese di febbraio, quindi siamo ancora nella prima fase di indiscrezioni. In ogni caso, quest'anno si vocifera di un possibile annuncio a gennaio 2021. Staremo a vedere.

Per il resto, giusto qualche giorno fa abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition), l'ultimo arrivato per quel che riguarda la lineup 2020 dell'azienda sudcoreana.