Samsung Galaxy S21, trapelano online i presunti render marketing

Mancano ormai pochi giorni all'atteso evento Unpacked in cui Samsung svelerà la gamma di smartphone Samsung Galaxy S21. Infatti, la presentazione avverrà nella giornata del 14 gennaio 2021. Nel frattempo, il mondo dei rumor e dei leak non si ferma di certo e infatti sono trapelati online alcuni presunti render destinati al marketing.

In particolare, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e Voice (OnLeaks), le immagini che potete a vedere a corredo della notizia stanno facendo il giro del mondo nelle ultime ore. In ogni caso, il materiale emerso sembra confermare quanto già visto a più riprese mediante rumor e leak nel corso degli ultimi ultimi. Il design è infatti quello che ormai abbiamo imparato a conoscere.

Per il resto, vi ricordiamo che recentemente abbiamo effettuato un recap delle voci di corridoio relative a Samsung Galaxy S21. Per fornirvi le principali informazioni, tutto fa pensare che da noi lo smartphone farà uso del processore Exynos 2100, che verrà annunciato il 12 gennaio 2021. Per quel che concerne i prezzi, gli ultimi rumor descrivono un costo di 1399 euro per la variante da 128GB di Samsung Galaxy S21 Ultra, 1049 euro per il modello Samsung Galaxy S21 Plus e 849 euro per la "variante base" Samsung Galaxy S21. Si vocifera di una disponibilità a partire dal 29 gennaio 2021.

Questi prezzi sono trapelati da fonti diverse, quindi un po' tutte le indiscrezioni sembrano andare verso la stessa direzione. Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più.