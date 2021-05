Samsung Galaxy S21 e TV Samsung, LG e Panasonic tra gli sconti di oggi Mediaworld

Anche in giornata odierna, si rinnovano gli sconti di Mediaworld validi fino alle 23:59. La catena di distribuzione quest'oggi propone un'ampia gamma di promozioni su smartphone, ma anche TV e laptop. Vediamo di cosa si tratta.

Il Samsung Galaxy S21 5G da 128 gigabyte è disponibile a 729 Euro, con un risparmio di 150 Euro rispetto agli 879 Euro di listino. In promozione troviamo anche il Samsung Galaxy A12, a 159,99 Euro, rispetto ai 199,99 Euro imposti dal produttore.

Gli sconti però riguardano anche i TV: l'Hisense 65A7300F da 65 pollici può essere acquistato a 689 Euro, con un risparmio di 60 Euro se si tiene conto che di listino costa 749 Euro. Il Samsung QLED QE65Q82TATXZT da 65 pollici, invece, è disponibile a 1299 euro, 400 Euro in meno dai 1699 Euro precedenti. Anche LG partecipa alla promozione, con il 50NAN0866PA da 50 pollici, a 789 Euro, con un risparmio netto di 110 Euro. In offerta però troviamo anche il Panasonic TX-43HX900E da 43 pollici, a 649 Euro, 50 Euro in meno dai 699 Euro precedenti.

Le promozioni saranno disponibili fino alle 23:59 di oggi, mercoledì 26 Maggio 2021. E' prevista anche la consegna gratuita e la possibilità di effettuare il pagamento a rate alle condizioni proposte. La lista completa è disponibile a questo indirizzo.