Samsung Galaxy S21, su Twitter trapelano altri render da varie angolazioni

Samsung Galaxy S21 è una delle serie di smartphone più chiacchierate delle ultime settimane: dopo gli ultimi rumor riguardanti lo sblocco vocale biometrico tramite l’assistente Bixby, ora su Twitter sono apparsi nuovi render creati in CAD che, rispetto ai precedenti pubblicati su Voice da OnLeaks, mostrano i dispositivi da più angolazioni.

A diffonderli in rete è stato il rinomato tipster IceUniverse, di cui potete vedere il tweet integrale in fondo dove apprezza ed elogia il design dell’intera gamma con la parte anteriore completamente coperta dal display e, posteriormente, un’elegante “isola” dedicata a contenere le varie lenti che compongono il comparto fotografico. I colori con cui sono rappresentati sono provvisori e non ufficiali, però variando ci danno la possibilità di vedere la gamma Galaxy S21 in vari aspetti.

Riguardo le specifiche tecniche, invece, qualche settimana fa erano apparse altre indiscrezioni sull’intera serie composta da Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, dove a cambiare sarebbero principalmente le dimensioni del display LTPS/LTPO in dotazione, la batteria sotto la scocca e il set di fotocamere posteriori (tripla su S21 e S21+, quadrupla con principale da 108MP nel modello S21 Ultra). Trattandosi però di semplici rumor, consigliamo a tutti voi di prenderli con le pinze.

Altra indiscrezione interessante presumibilmente confermata negli ultimi giorni riguarda invece l’arrivo degli ultimi auricolari TWS Galaxy Buds in contemporanea con Samsung Galaxy S21, con un possibile lancio nella stessa confezione dello smartphone al posto degli auricolari cablati AKG.