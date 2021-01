Samsung Galaxy S21 è ufficiale: prime impressioni sui nuovi top di gamma

Si è da poco conclusa la presentazione della nuova lineup Galaxy S21, che ha confermato quasi totalmente i rumor emersi nelle passate settimane. Sul nostro canale ufficiale YouTube è disponibile la video anteprima dell’intera lineup.

Una lineup che, come abbiamo avuto modo di raccontare, è composta dal Galaxy S21, Galaxy S21+ e Galaxy S21 Ultra, tre smartphone diversi ma che condividono il nuovo processore Exynos 2100 presentato qualche giorno fa al CES 2021.

Sul Galaxy S21 Ultra debutta finalmente l’S-Pen, e questa non è certo una novità dal momento che Samsung lo aveva confermato attraverso i propri dirigenti, precisando però che non comporterà un pensionamento della serie Note che come di consueto dovrebbe vedere la luce in estate.

Sempre sull’S21 Ultra troviamo il sistema fotografico più potente della gamma, con un doppio teleobiettivo che sarà in grado di fornire uno zoom più elevato senza far perdere troppa qualità alle foto.

Per disponibilità e prezzi vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata comprensiva del listino italiano di Galaxy S21, S21+ ed S21 Ultra.

Contestualmente alla pubblicazione di questa video anteprima, è disponibile anche l'hands on testuale dei Galaxy S21, scritto dal caporedattore Alessio Ferraiuolo ed a cui vi rimandiamo per tutte le informazioni del caso.