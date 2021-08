Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, prezzo in calo su Amazon: i dettagli dello sconto

Le vendite deludenti dei Galaxy S21 hanno evidentemente spinto verso il basso i prezzi dei dispositivi della linea, tra cui rientra anche il Galaxy S21 Ultra 5G, che in giornata odierna viene proposto ad un prezzo molto interessante su Amazon, dove raggiunge uno dei prezzi più bassi di sempre.

Nello specifico, lo smartphone può essere acquistato, nella versione con 128 gigabyte di storage e 12 gigabyte di RAM, a 1009,90 Euro, con spedizione in 3-4 giorni e consegna a casa prevista tra il 13 ed il 17 Agosto:

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G - Smartphone 128GB, 12GB RAM, Dual Sim, Silver: 1009,90 Euro

Occorre però precisare che la vendita e spedizione non è gestita direttamente da Amazon, ma da Paba Srl, un negozio di terze parti. Il prodotto però beneficia di tutti i vantaggi previsti dalle spedizioni Amazon, ed è anche possibile aggiungere la garanzia di due anni per danni accidentali e furto a 253,09 Euro, e dai soli danni accidentali a 188,99 Euro.

Non abbiamo alcuna informazione sull'eventuale scadenza dell'offerta, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.