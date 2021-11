Samsung Galaxy S21 Ultra accoglie l'app Expert RAW, aggiunge Pro Mode per il teleobiettivo

Il lancio di Samsung Galaxy S22 e quello del Galaxy S21 FE sono ormai piuttosto vicini, ma ciò non significa che il supporto da parte del colosso coreano ai suoi smartphone precedenti sia terminato. Al contrario, Samsung ha rilasciato un aggiornamento per la fotocamere dell'S21 Ultra, che ottiene il supporto al teleobiettivo in modalità Pro.

Samsung Galaxy S21 Ultra ha una fotocamera incredibile, ma con un piccolo neo. La fotocamera utilizza due modalità, quella standard e quella Pro: quest'ultima permette agli utenti con maggiore esperienza in ambito fotografico di regolare manualmente le impostazioni delle proprio fotografie, cosa che viene fatta in automatico dal device nella modalità standard. Tuttavia, finora, la Pro Mode non ha supportato il teleobiettivo del device, limitandosi alla fotocamera principale ed alla lente grandangolare.

In altre parole, fino ad oggi l'unico modo per scattare fotografie con il teleobiettivo era quello di utilizzare le impostazioni standard. Con il nuovo aggiornamento, però, Samsung ha annunciato un'app che abilita Pro Mode per il teleobiettivo: non si tratta di una feature integrata nella fotocamera dell'S21 Ultra, ma di un'applicazione esterna, disponibile sul Galaxy Store e chiamata Expert RAW Camera App.

L'applicazione permette di aggiustare i valori di esposizione, il focus, gli ISO e il bilanciamento del bianco e dei colori prima di ogni scatto o di ogni video. Inoltre, esattamente come nella Pro Mode della fotocamera preinstallata sul device, è possibile regolare il contrasto, i punti di luce, le ombre, la saturazione e la tinta della foto. L'app Expert RAW funziona con tutti gli obiettivi dell'S21 Ultra, ma le funzioni garantite con la lente principale e quella grandangolare sono già disponibili nella fotocamera precaricata sul dispositivo in modalità Pro.

L'app, comunque, è disponibile per Galaxy S21 Ultra e per essere utilizzata richiede l'aggiornamento del device al sistema One UI 4.0, basato su Android 12. Al momento l'app è in beta e verrà rilasciata a breve a tutto il pubblico. Versioni analoghe della stessa applicazione, seppur con funzioni leggermente diverse, saranno disponibili anche per il Galaxy S21+ e per il Galaxy Tab S5e.