Samsung Galaxy S21 Ultra arriverà sul mercato con cinque fotocamere?

Il prossimo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S21 si è già mostrato online nei primi render, ma ci sarebbero novità per quanto riguarda la variante S21 Ultra: nel social network Voice il tipster Steve Hemmerstoffer, conosciuto anche come OnLeaks, ha diffuso altre informazioni e foto che svelano modifiche molto interessanti alla fotocamera.

Stando a quanto riferito dagli insider e ripreso anche da Sammobile, Samsung avrebbe deciso di cambiare ancora il modulo fotocamera posteriore di Galaxy S21 Ultra per includere fino a cinque sensori, rispetto ai quattro presenti nelle prime immagini diffuse in rete. Secondo OnLeaks, questa si tratterebbe della versione definitiva del flagship in arrivo nel 2021, sempre salvo altri cambi repentini da parte dell’azienda sudcoreana.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, rumor precedenti diffusi da 91Mobiles parlavano di un sensore principale da 108MP, lenti ultra-grandangolari e un periscopio d’alto livello; ora mancherebbe però il quinto sensore, attualmente sconosciuto. Nel resto della scheda tecnica figurano un processore SoC Qualcomm Snapdragon 875 (o Exynos 990 5G / Exynos 2100 per il mercato asiatico), 12GB di RAM, batteria da 5000 mAh e display “AMOLED 2X dinamico” da 6,8 pollici.

Non mancano poi altre voci altrettanto curiose: secondo i media coreani l’intera gamma Samsung Galaxy S21 potrebbe arrivare sul mercato senza caricabatterie e auricolari, scelta già adottata da Apple per l’iPhone 12 criticata da molti utenti e pure presa in giro da aziende come Xiaomi, OnePlus e la stessa Samsung.