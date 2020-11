Samsung Galaxy S21 Ultra avrà una fotocamera principale da 108MP?

Le indiscrezioni riguardanti l’intera gamma di smartphone flagship Samsung Galaxy S21 si fanno sempre più numerose e appaiono sempre più frequentemente: dopo i rumor diffusi da SamMobile riguardo il lancio anticipato della serie, ora è il rinomato tipster Ice Universe a parlarci di Galaxy S21 Ultra e svelarci qualche dettaglio sulla fotocamera.

Stando a quanto pubblicato su Twitter e ripreso anche dai colleghi di GSMArena, Galaxy S21 Ultra non sarà altro che un Galaxy S20 Ultra con qualche miglioria soprattutto al comparto fotocamera: il sensore principale da 108MP non avrà più la tecnologia ISOCELL Bright HM1 ma la nuova ISOCELL HM3 che garantirà il 12% in più di sensibilità alla luce per risaltare maggiormente i dettagli e scattare foto notturne più rapidamente e a una qualità più elevata.

Ma si parla anche della scomparsa della fotocamera ToF, nonostante pochi giorni fa il colosso sudcoreano abbia presentato l’inedito sensore ISOCELL Vizion 33D che produce mappe di profondità con risoluzione pari a 640x480 pixel ed è in grado di misurare distanze comprese dai 0.2 ai 5 metri con risoluzione di 10-12 bit. Questa novità, che secondo le ultime voci dovrebbe esordire proprio nella serie top di gamma Samsung Galaxy S21, potrebbe allora apparire soltanto nel modello base. Tornando invece alla variante Ultra, questa dovrebbe dunque ottenere l’autofocus laser proprio come nel Galaxy Note 20 Ultra.

Trattandosi di indiscrezioni, consigliamo come sempre di prenderle con le pinze. Altre voci diffuse di recente da SamMobile parlano anche della mancanza degli auricolari AKG in omaggio nella confezione di ogni Samsung Galaxy S21, che però arriverebbe sul mercato con le cuffie TWS Galaxy Buds Beyond al loro posto: un ottimo upgrade che renderà felici molti utenti.