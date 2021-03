Samsung Galaxy S21 Ultra, ecco come se la cava sotto la lente di iFixIt

Dopo aver osservato da vicino la composizione dei nuovi flagship sudcoreani nei primi video di teardown, finalmente arriva anche l'autorevole giudizio di iFixIt sul lavoro di Samsung sul nuovo Galaxy S21 Ultra. E non ci sono solo complimenti.

Con il loro consueto approfondimento passo passo, gli esperti di iFixIt hanno smontato fino all'ultima vite del gioiellino di punta di Samsung rivelando i principali passi in avanti della compagnia, soprattutto sul fronte della modularità e quindi dell'intercambiabilità, ma anche alcuni passi indietro che inevitabilmente complicheranno la vita in caso di problemi.

Iniziando da una complessa operazione di apertura della scocca che, col nuovo design del camera bump adesso diviso in più pezzi, è diventa decisamente più elaborata del passato, si riesce ad accedere agli spazi interni per mostrarci un lavoro di ingegnerizzazione principalmente positivo, a partire dalle fotocamere sino al sensore biometrico per le impronte digitali.

Il più grande scivolone, secondo gli esperti, è costituito dall'adozione di un cavo flat non modulare per il display, il cui malfunzionamento o il danneggiamento del display renderanno molto più complicato sostituire l'intero modulo.

Nel complesso la scure di iFixIt cala inesorabile con un voto di 3 su 10, inferiore rispetto al fratello minore S21 e ai nuovi iPhone 12 e il loro solido 6 su 10.