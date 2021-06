Samsung Galaxy S21 Ultra consuma troppo rapidamente la batteria: che succede?

La gamma di smartphone ammiraglia Galaxy S21 di casa Samsung torna sotto la luce dei riflettori, ma per i motivi sbagliati: dopo la conferma dei problemi con la fotocamera, ora il modello Galaxy S21 Ultra a quanto pare ha dei problemi piuttosto gravi con il consumo della batteria, divenuto esagerato da qualche settimana.

A segnalare questo disguido sono stati diversi utenti tramite Twitter, Reddit e i forum di XDA Developers, ove in seguito diversi sviluppatori hanno cercato di comprendere la causa di questo consumo eccessivo dell’energia, registrato specialmente quando si trova in tasca e l’utente cammina. In media è stato segnalato un consumo del 21% della batteria in circa sette ore, solamente sull’S21 Ultra e senza toccare il telefono mentre si cammina. Se lo smartphone sta fermo, invece, la batteria si scarica anche solo del 2% in una notte intera.

Secondo le prime analisi del team di XDA Developers il problema andrebbe ritrovato nella funzione di messa a fuoco automatica mentre vengono registrate vibrazioni del dispositivo; attivandosi mentre ci si muove, ecco che la batteria verrebbe consumata notevolmente in seguito. Per ora Samsung non ha confermato il problema e non esistono nemmeno soluzioni al riguardo; un utente avrebbe però segnalato il disguido all’assistenza e la risposta confermerebbe la teoria di XDA Developers. Ai possessori di Samsung Galaxy S21 Ultra, dunque, non resta che attendere un fix definitivo nel corso dei prossimi mesi.

Restando nell’universo Samsung, giusto ieri c’è stato un enorme leak sulle specifiche tecniche di Samsung Galaxy S22.