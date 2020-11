Samsung Galaxy S21 Ultra, display con risoluzione 2K e refresh rate di 120Hz?

Samsung Galaxy S21 comincia a diventare sempre più nota agli appassionati di tecnologia e insider del settore: dopo aver visto i rumor riguardanti la fotocamera principale da 108MP del Galaxy S21 Ultra, oggi il noto tipster Ice Universe ha svelato che lo stesso smartphone dovrebbe avere un display simile al predecessore, ma migliorato.

Stando a quanto diffuso tramite Twitter, Galaxy S21 Ultra manterrà le specifiche di base del display del Galaxy S20 Ultra da 6.9 pollici ma con refresh rate massimo di 120Hz fino a una risoluzione 2K; non dovrebbero dunque giungere schermi 4K, su cui diverse aziende come Sony stanno lavorando per implementarle sugli smartphone ma senza ottenere particolare successo. Samsung si sarebbe detta pronta a passare al 4K, ma la situazione attuale dell’industria l’avrebbe convinta a rinviare questa transizione e rimanere nella zona QHD/2K.

Galaxy S21 e Galaxy S21+ dunque dovrebbero giungere sul mercato con display dalla qualità leggermente inferiore, senza refresh rate a 120Hz e risoluzione elevata. Piuttosto, resterà su altri standard meno elevati per garantire a più utenti di accedere alla prossima serie di smartphone top di gamma attesa per un lancio anticipato nel nuovo anno, con presentazione il 14 gennaio 2021 e arrivo sul mercato il 29 gennaio.

Non mancano però anche altri rumor riguardanti l’intera serie: secondo i colleghi di SamMobile, Samsung potrebbe sostituire gli auricolari AKG, disponibili sin dal 2017 con gli smartphone dell’azienda sudcoreana, con le cuffiette TWS Galaxy Buds Beyond attualmente in fase di sviluppo.