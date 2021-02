Samsung Galaxy S21 Ultra, DxOMark incorona il nuovo re dei display

Non solo autonomia e prestazioni sul nuovo Samsung Galaxy S21 Ultra. Il top di gamma della famiglia S21 a quanto pare ha anche un eccezionale pannello, che gli consente, per ora, di fregiarsi del titolo di miglior display per smartphone.

Secondo DxOMark infatti, il modulo adottato sul Galaxy S21 Ultra 5G risulta estremamente godibile nella fruizione di contenuti multimediali e nella lettura, ottimo anche nella gestione dei tocchi, compresi quelli involontari. Non raggiunge un punteggio pieno nel gaming, cedendo inoltre il fianco esclusivamente allo OnePlus 8 Pro e soltanto nella riproduzione dei colori. Nel complesso il flagship sudcoreano ottiene un punteggio di 91, che lo pone in cima alla classifica degli smartphone in questo comparto.

Una lotta in casa in fin dei conti, dal momento che i primi tre posti del podio sono a questo punto occupati solo da device Samsung. Al secondo e terzo posto troviamo infatti il Galaxy Note20 Ultra 5G nelle varianti Snapdragon ed Exynos, rispettivamente a 90 e 89 punti.

Il Dynamic OLED da 6,81 pollici del Samsung Galaxy S21 Ultra dovrebbe fare la sua comparsa anche sul Redmi K40.

Rimaniamo in attesa di scoprire il punteggio dello Xiaomi Mi 11, il cui pannello è stato definito "il display migliore mai progettato per uno smartphone Mi" dallo stesso CEO di Xiaomi. Aspettiamo dunque ulteriori aggiornamenti poichè quest'anno la classifica di DxOMark potrebbe riservare diverse sorprese.