Samsung Galaxy S21 Ultra, i leaker sicuri: lo schermo supporterà WQHD+ e 120Hz insieme

Nuove informazioni sui Samsung Galaxy S21, i nuovi smartphone top di gamma che Samsung presenterà il 14 Gennaio 2021. Il noto insider Ice Universe ha pubblicato alcuni interessanti dettagli sulla variante Ultra.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, il Galaxy S21 Ultra permetterà agli utenti di selezionare la risoluzione WQHD+ (3200x1440 pixel) e la frequenza di aggiornamento a 120Hz in contemporanea.

Si tratta di una novità importante dal momento che fino ad ora gli smartphone Samsung non avevano ancora offerto questa opportunità. E' indubbio però che la società asiatica intenda portare quante più novità possibili, dal momento che per la prima volta dal 2011 Samsung non è riuscita a spedire 300 milioni di smartphone.

Nel frattempo, nella serata di ieri sono emersi i primi dettagli sul comparto fotografico del Galaxy S21: il modello Ultra dovrebbe includere una fotocamera frontale da 40 megapixel, mentre sulla scocca posteriore dovrebbe essere presente una lente principale da 108 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e due teleobiettivi da 10 megapixel con apertura f/4.9 e f/2.4.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy S21 potrebbe non includere lo slot per le microSD, per la prima volta da svariati anni. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor in questione.