Samsung Galaxy S21 Ultra ha una novità 'segreta': si punta sull'autonomia

Dagli Stati Uniti d'America arriva una notizia intrigante: l'ultimo top di gamma di Samsung dispone di una caratteristica interessante, passata essenzialmente inosservata finora.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, Galaxy S21 Ultra utilizza un display LTPO. In parole povere, lo smartphone monta un pannello OLED che dispone di una tecnologia che consente di ridurre i consumi e spingersi verso luminosità più elevate. A beneficiarne è dunque l'autonomia.

Il tutto non è stato molto pubblicizzato in fase di presentazione, ma la conferma è arrivata direttamente da parte di Samsung, che ha svelato questo elemento della scheda tecnica ai microfoni di The Verge. In ogni caso, a quanto pare la novità è in grado di ridurre i consumi del display di Galaxy S21 Ultra del 16%.

I più attenti tra di voi si ricorderanno sicuramente del fatto che lo scorso anno TheElec aveva affermato che anche Galaxy Note 20 Ultra dispone di un pannello LTPO, ma a quanto pare questa volta Samsung ha rinnovato i display dando vita a pannelli ancora più avanzati per quel che concerne il risparmio energetico.

Per il resto, se volete approfondire lo smartphone coinvolto, potete fare riferimento alla nostra prova di Samsung Galaxy S21 Ultra (pubblicata giusto qualche settimana fa).