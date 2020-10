Samsung Galaxy S21 Ultra, piovono leak sull'intera scheda tecnica

La nuova gamma di smartphone di fascia alta Samsung Galaxy S21 continua a mostrarsi al pubblico: dopo i render trapelati online a metà ottobre grazie a OnLeaks, ora sono il giovane insider Ishan Agarwal, il sito 91Mobiles e 9to5Google a svelare la possibile scheda tecnica della variante Galaxy S21 Ultra con qualche piccola novità interessante.

Sin da quando sono apparsi i primi render degli smartphone Galaxy S21 gli utenti si sono convinti che la serie non sarà così tanto diversa dall’attuale serie S20; queste ultime indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche sembrerebbero confermarlo.

Partendo dal display, i tipster suggeriscono che si tratterà di uno schermo “AMOLED 2X dinamico” da 6,8 pollici con refresh rate di 120Hz o anche superiore. Non è chiaro cosa si intende con la sigla “2X”, ma si vocifera possa essere un pannello 2K. Sotto la scocca dovrebbero figurare processori di fascia alta: per il mercato asiatico si parla del chipset Exynos 990 5G, o magari l’Exynos 2100 con 12 GB di RAM; in Occidente, invece, è più probabile che apparirà il SoC Qualcomm Snapdragon 875 accompagnato sempre da 12 GB di memoria RAM.

Per quanto concerne il comparto fotocamera, il modulo rettangolare posteriore dovrebbe ospitare una configurazione composta da un sensore principale da 108MP e, con ogni probabilità, lenti ultra-grandangolari e periscopio d’alto livello. Anteriormente, invece, nel piccolo notch dovrebbe esserci una lente da 40MP. Infine, la batteria dovrebbe essere da 5000mAh.

La data di lancio? Per ora, anche secondo rumor diffusi da SamMobile, i tre modelli Samsung Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra dovrebbero debuttare a gennaio 2021, leggermente in anticipo rispetto alla classica tabella di marcia dell’azienda sudcoreana. Ricordiamo però che ogni indiscrezione sarebbe meglio prenderla con le pinze.