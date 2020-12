Samsung Galaxy S21 si fa vedere nel primo video hands-on: confermato il design!

Samsung Galaxy S21 è sempre più vicino! Dopo il leak di tre video teaser che il colosso sudcoreano dovrebbe mostrare in occasione della presentazione dei tre modelli Galaxy S21, Galaxy S21 Plus e Galaxy S21 Ultra, ora in rete è apparso un video "reale" che mostra la versione Plus tra prime impressioni e benchmark.

A pubblicare il filmato su YouTube è stato l’account Random Stuff 2, il quale ha ripreso lo smartphone da più angolazioni, mostrando l’ormai ben noto modulo fotocamera posteriore ed effettuando anche una serie di benchmark su Geekbench 5. Nel video, che potete vedere direttamente in questo articolo, Samsung Galaxy S21 Plus è coperto da pezzi di nastro adesivo per coprire le etichette delle certificazioni del modello di prova, ma ciò che si vede è esattamente quello che serve per capire che si tratta del prossimo top di gamma di casa Samsung.

Alcuni dettagli che colpiscono sono lo schermo piatto ma dalle cornici veramente sottili, inoltre dal codice del modello SM-G996U “Lahaina” sappiamo che si tratta della versione sbloccata con SoC Qualcomm Snapdragon 888, confermando le diverse indiscrezioni trapelate fino nelle ultime settimane. Passando invece ai benchmark Geekbench 5, Galaxy S21 Plus ha ottenuto 1.115 punti nei test single-core e 3.326 punti nei test multi-core, risultati interessanti considerando che si tratta ancora di una versione non definitiva dello smartphone.

Insomma, la curiosità non manca e verrà soddisfatta solamente al momento della presentazione ufficiale, al momento attesa per il 14 gennaio 2021 nel corso dell’evento CES: secondo le recenti indiscrezioni diffuse da Android Authority in esclusiva, infatti, i dipendenti dell’outlet Samsung Opera House di Bengaluru avrebbero confermato il lancio in tale data e l’approdo sul mercato per il 29 gennaio 2021.