Samsung Galaxy S21 viene usato per girare dei film, e i risultati sono incredibili

Samsung Galaxy S21 sta faticando ad imporsi sul mercato, ma l'azienda coreana non intende abbandonare il proprio dispositivo flagship prima dell'uscita dell'S22. Al contrario, Samsung sta puntando sulla fotocamera dell'S21 con una campagna pubblicitaria volta a mostrare come le sue lenti possano girare un vero e proprio film.

La campagna pubblicitaria è iniziata con la pubblicazione del trailer di Princess & Peppernose, cortometraggio diretto dal regista inglese Joe Wright (L'Ora più buia, Orgoglio e Pregiudizio) le cui riprese sono state effettuate utilizzando solo un Samsung Galaxy S21 Ultra. Il cortometraggio sarà un musical che combinerà sequenze in live-action a riprese in stop-motion con dei burattini, entrambe girate utilizzando le lenti del dispositivo flagship del colosso coreano.

Il direttore della fotografia di Princess & Peppernose si è detto estremamente felice del risultato: "abbiamo deciso di utilizzare le lenti più ampie, cosa che solitamente non si fa al cinema. Abbiamo usato le stesse lenti sia per le inquadrature più larghe che per i primi piani, e questo ha dato al film una forma molto specifica, rendendolo spettrale e allucinato. Ci ha riportato indietro nel tempo a quando giravamo con il Super8". Il cortometraggio sarà mostrato al Festival del Cinema di Busan, in Corea del Sud, che si terrà nelle prossime settimane.

La pellicola di Joe Wright non è l'unica della campagna pubblicitaria, intitolata #withGalaxy: un altro film è stato girato dal regista cinese Sha Mo (Love will tear us apart), ed è intitolato Kids of Paradise. Il corto di Sha Mo racconterà dei conflitti tra bambini in una scuola nelle periferie cinesi. Samsung ha già dichiarato di voler collaborare con altri registi su prodotti di questo tipo, anche se non è chiaro quali device saranno utilizzati in futuro o quanti cortometraggi faranno parte della serie #withGalaxy.

Il risultato raggiunto dai professionisti con la fotocamera di Samsung Galaxy S21 è notevole, specie considerato che inizialmente essa soffriva di problemi piuttosto gravi, che hanno spinto Samsung a pubblicare un aggiornamento dell'S21 a pochi giorni dal lancio per introdurre dei fix al software fotografico dello smartphone.