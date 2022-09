Samsung Galaxy S22 da 128 GB in offerta da Mediaworld, 20% in meno

Se da una parte Mediaworld taglia l’IVA su prodotti Apple per il weekend, dall’altra la medesima catena di distribuzione include tra le promozioni del momento Samsung Galaxy S22 da 128 GB a un ottimo prezzo grazie a un taglio del 20% circa sul listino. Scopriamo i dettagli dell’iniziativa.

Mediaworld per un periodo di tempo non precisato propone online Samsung Galaxy S22 nella versione da 128 GB di memoria interna a 699 euro al posto di 879 euro, ergo al 20,47% in meno. Notiamo che il pagamento può essere effettuato in 20 rate Tasso Zero da 34,95 euro al mese e la consegna a domicilio è gratuita e assicurata in una settimana.

Ricordiamo poi le specifiche tecniche dello smartphone top di gamma: Samsung Galaxy S22 presenta sotto la scocca il chipset Exynos 2200 da 2,8 GHz di clock, accompagnato da 8 GB di RAM e una batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25W. Lato display troviamo un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici FHD+, mentre il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore da 10 megapixel e tre sul retro rispettivamente da 50 MP, 12 MP e 10 MP.

