Samsung Galaxy S22 da 128 GB in sconto su Amazon, quasi al minimo storico

Torniamo ancora una volta su Amazon in questo venerdì 13 gennaio 2023 per vedere le migliori offerte del momento proposte dal gigante dell’e-commerce: contemporaneamente allo sconto su iPhone 14 da 128 GB si può trovare, per i prossimi giorni, Samsung Galaxy S22 da 128 GB a 230 euro in meno.

Lo smartphone top di gamma proposto dalla società sudcoreana nel 2022 sta per lasciare il posto al successore Galaxy S23 e, in vista dell’annuncio ufficiale, Amazon Italia sta rilanciando il flagship dello scorso anno a un prezzo speciale:

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 649 euro (879 euro)

Vediamo le specifiche tecniche complete: Samsung Galaxy S22 ha 8 GB di RAM, chipset proprietario Exynos 2200, batteria da 3.700 mAh e display con refresh rate massimo pari a 120Hz, mentre lato fotocamera si trovano una lente anteriore da 10 MP e tre posteriori con principale da 50 megapixel.

Il prezzo riportato sopra non è il nuovo minimo storico; tuttavia, la distanza è di appena 50 euro. Insomma, resta una promozione molto interessante se volete accedere a uno smartphone di fascia alta ad una cifra più accessibile del solito.

Amazon si occupa di vendita e spedizione, garantendo la consegna in un giorno a costo zero – se siete abbonati a Prime – e consentendo di effettuare il pagamento in 12 rate mensili da 54,09 euro al mese senza interessi secondo il suo piano. Altrimenti, potete procedere con il pagamento in più mensilità con Cofidis, sempre a tasso zero.

Sullo stesso portale potete trovare anche Samsung Galaxy S22 Ultra in offerta.