Samsung Galaxy S22 5G in offerta su Amazon per il weekend: sconto del 9%

Interessante sconto proposto nel weekend da Amazon. In giornata odierna, infatti, la società americana propone un'offerta che potrebbe interessare molti con protagonista il Samsung Galaxy S22 5G, lo smartphone top di gamma di Samsung su cui viene proposto un risparmio del 9%.

Di seguito, nella fattispecie, i dettagli:

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 128GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Phantom Black 2022 [Versione Italiana]: 799 Euro (879 Euro)

Lo sconto quindi è pari al 9%, e rappresenta il prezzo più basso raggiunto dal dispositivo su Amazon da quando è iniziata la commercializzazione, come certificato anche dai dati di Keepa.

Amazon propone anche il pagamento in dodici rate mensili da 66,59 Euro a tasso zero ed interessi zero, mentre la consegna è prevista per martedì 31 Maggio 2022 per coloro che effettuano l'ordine in giornata odierna.

Nessuna informazione, come sempre, sulla data di scadenza delle offerte, ma come sempre consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse onde evitare possibili spiacevoli sorprese sia a livello di prezzo che di disponibilità.

Ricordiamo che sta continuando, parallelamente, anche la promozione di Amazon sul Fitbit Versa 2, su cui è garantito un risparmio del 50% rispetto al prezzo di listino. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla notizia dedcata.