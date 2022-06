Samsung Galaxy S22 5G: sconto di oltre 150 Euro sulla variante da 256Gb

Non c'è solo lo sconto sulla GoPro Hero 10 su Amazon. In giornata odierna, infatti, il colosso di Seattle propone anche una riduzione significativa sul Samsung Galaxy S22 5G, su cui è possibile risparmiare un'ottima somma di denaro rispetto al prezzo di listino, per la variante con 256 gigabyte di memoria interna.

Di seguito i dettagli:

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.1’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Green 2022 [Versione Italiana]: 761,41 Euro (929 Euro)

Amazon propone anche il pagamento in 12 rate mensili da 63,46 Euro al mese, a costo zero ed interessi zero. La spedizione però non è garantita a stretto giro di orologio, e per questa ragione bisogna comunque tenere in considerazione che l'arrivo a casa viene garantito da Amazon tra il 5 ed il 27 Luglio 2022, a meno che la disponibilità non migliori a stretto giro di orologio e quindi venga spedito prima.

Il prezzo, dati alla mano certificati direttamente da Keepa, rappresenta il più basso tra quelli raggiunti direttamente su Amazon dallo stesso modello. Ovviamente, non è disponibile alcune indicazione in merito alla data di termine dell'offerta, e come sempre vi consigliamo di completare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.