Samsung Galaxy S22 a 600 euro da Unieuro grazie al Black Friday 2022

Mentre prendono il via le Offerte Solo Online della settimana da Unieuro, la medesima catena di negozi continua a proporre in store e sul sito ufficiale il volantino dedicato al Black Friday, nel quale si trova anche lo smartphone top di gamma Samsung Galaxy S22 a soli 600 euro.

Questa promozione è la migliore in Italia sul dispositivo mobile citato, almeno tra i maggiori centri di distribuzione del Belpaese. Lo sconto, infatti, porta il Galaxy S22 da 128GB a 599 euro a partire dagli 879 euro di listino, per un risparmio del 31%. Il pagamento, come fa notare Unieuro, può essere completato anche in 3 rate con PayPal e Klarna senza pagare interessi, e la consegna a domicilio è gratuita.

Vediamo dunque le specifiche tecniche: Samsung Galaxy S22+ ha il chipset proprietario Exynos 2200 come cuore pulsante, accompagnato da 8 GB di RAM e dai già nominati 128 GB di archiviazione non espandibile, mentre la batteria è da 3.700 mAh. Lato fotocamera troviamo tre sensori posteriori, di cui il principale da 50 megapixel, e uno anteriore da 10 MP; il display, invece, è il tipico Dynamic AMOLED 2X con refresh rate di 120Hz e diagonale pari a 6,1 pollici.

Se quindi volete cambiare smartphone e volete un modello flagship a un prezzo competitivo, questa è davvero l’offerta perfetta per voi.

Lo stesso volantino di Unieuro include anche un TV LG OLED 2022 a meno di 1.000 euro.