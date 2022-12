Samsung Galaxy S22 a 650 euro da Unieuro, in sconto del 27%

Se state cercando uno smartphone top di gamma per voi, o magari come regalo di Natale per qualche vostro amico o familiare, oltre all’iPhone 14 in sconto su Amazon è possibile trovare il flagship Samsung Galaxy S22 a soli 650 euro da Unieuro grazie a un taglio di prezzo del 27%. Vediamo nel dettaglio la promozione in questione.

L’offerta citata viene proposta nel contesto delle Offerte Solo Online e riguarda il modello base del Samsung Galaxy S22 5G, brandizzato WindTre. Nello specifico, si tratta del modello con 128 GB di memoria interna e 8 GB di RAM, accompagnato poi sotto la scocca dal SoC proprietario Exynos 2200 e una batteria da 3.700 mAh. Il comparto fotocamera si compone invece di tre sensori sul retro, con principale da 50 MP, e singola lente anteriore da 10 megapixel. Lo schermo, dunque, è un pannello Dynamic AMOLED 2X la cui frequenza di aggiornamento è pari a 120Hz e diagonale a 6,1 pollici.

Normalmente Unieuro propone il Samsung Galaxy S22 5G a 899,90 euro ma, fino all’11 dicembre 2022, sarà possibile acquistarlo a 649,90 euro. Il pagamento, come per tanti altri prodotti di elettronica e informatica venduti dalla catena di distribuzione italiana, può essere effettuato in tre mensilità senza interessi con Klarna o PayPal, in questo caso da 216,63 euro. La consegna a domicilio è gratuita e richiede l’attesa di minimo tre giorni, massimo sette giorni. In alternativa, è possibile procedere con il ritiro in negozio dopo avere effettuato la prenotazione online.

Sempre da Unieuro in questi giorni potrete acquistare anche un laptop MSI con RTX 3050 Ti a 500 euro in meno.