Samsung Galaxy S22 si aggiorna: arriva la patch di aprile, anche in Italia

Dopo aver scoperto che i Samsung Galaxy S22 stanno perdendo popolarità a causa del limitatore di performance implementato da Samsung fin dal lancio, oggi arriva il secondo aggiornamento mensile per i Galaxy S22, che contiene anche la patch di sicurezza di aprile 2022.

Samsung, per il momento, non ha rilasciato informazioni sull'aggiornamento, che dunque dovrebbe essere un update minore per i tre smartphone della linea S22. Il changelog ufficiale della patch, che potete vedere in calce in inglese, riporta semplicemente che sono stati apportati miglioramenti alla "stabilità del sistema e delle sue funzioni".

In aggiunta, l'aggiornamento introduce la patch di sicurezza di aprile 2022, dalle quale non conosciamo i dettagli, poiché anche qui il changelog si limita a spiegare che "la sicurezza del tuo device è stata migliorata", senza fornire informazioni aggiuntive.

L'update porta il firmware alla versione S90xEXXU1AVCJ, mentre l'aggiornamento pesa ben 1,5 GB. Al momento, il rollout è limitato ai mercati europei, al Nord America, al Nordafrica e ad alcuni Paesi asiatici: considerata la gradualità di rilascio di questi aggiornamenti, è possibile che dovrete attendere qualche ora per ricevere l'update sul vostro smartphone.

Il sistema operativo dei telefoni resta Android 12 insieme alla skin One UI 4.1, dunque non sembrano esserci cambiamenti importanti dal punto di vista del sistema operativo degli smartphone. L'aggiornamento, inoltre, arriva ad esattamente un mese dalla patch di marzo 2022 dei Galaxy S22, che ha risolto i problemi di flickering dello schermo dei tre device.