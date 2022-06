Samsung Galaxy S22+, AirPods Pro e MacBook Pro in offerta oggi su Amazon

Giornata di grandi sconti su Amazon. Quest'oggi il colosso di Seattle propone delle offerte molto interessanti sul Samsung Galaxy S22+, AirPods Pro e MacBook Pro, che possono essere acquistati a prezzi più bassi rispetto a quelli di listino.

Offerte Amazon del 28 Giugno 2022

Samsung Galaxy S22+ 5G , Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.6’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Green 2022 [Versione Italiana]: 949 Euro (1129 Euro)

, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone Android senza SIM 256GB Display 6.6’’¹ Dynamic AMOLED 2X, 4 Fotocamere, Green 2022 [Versione Italiana]: 949 Euro (1129 Euro) 2021 Apple MacBook Pro (14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1999 Euro (2349 Euro)

(14", Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) - Grigio siderale: 1999 Euro (2349 Euro) Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe: 219 Euro (279 Euro)

Sul Samsung Galaxy S22+ 5G, Amazon propone anche il pagamento in dodici rate mensili da 79,09 Euro al mese, con consegna garantita (senza costi aggiuntivi) per domani 29 Giugno 2022.

Tempo più lunghi per il MacBook Pro da 14 pollici con chip M1 Pro, per cui la consegna è garantita per venerdì 1 Luglio 2022, mentre il pagamento a rate è da 399,80 Euro al mese.

Per quanto concerne le AirPods Pro, invece, le cinque rate mensili sono da 43,80 Euro al mese, e la consegna è prevista per giovedì 30 Giugno 2022 se si ordina entro 26 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo.