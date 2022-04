Samsung Galaxy S22, arriva nuovo update per intera gamma: quante ottimizzazioni!

In seguito al lancio di One UI 4.1 su due smartphone Galaxy A, Samsung ha voluto lanciare un nuovo aggiornamento per i Samsung Galaxy S22, il secondo nel mese di aprile 2022. Le novità lato sicurezza sono davvero poche, in quanto gli sviluppatori della casa sudcoreana si sono concentrati sull’ottimizzazione generale degli smartphone.

Come ripreso dagli attenti colleghi di SamMobile, sempre pronti a riportare le ultime notizie legate alla società di Suwon-Si, le versioni Exynos 2200 dei Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra hanno iniziato a ricevere anche in Europa l’aggiornamento firmware S90xBXXU1AVDA senza patch di sicurezza ma dal peso pari a 485 megabyte. Come detto in apertura, tutto ciò arriva dopo la distribuzione della patch ufficiale di aprile 2022.

Questo update, come segnalato anche da alcuni utenti su Reddit, non sarà proprio un peso piuma ma porta con sé alcune novità decisamente importanti: troviamo numerose correzioni di bug e una notevole ottimizzazione di animazioni, fotocamera, scorrimento del display e, soprattutto, durata della batteria. In generale, quindi, si parla di performance migliorate e un’esperienza d’uso molto più piacevole.

Di conseguenza, consigliamo ai lettori in possesso di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra di prestare attenzione alle notifiche di sistema in vista del detto aggiornamento. Altrimenti, potrete sempre verificare la disponibilità recandovi su Impostazioni > Aggiornamenti software dove, se possibile, potrete procedere con il download e l’installazione.

A proposito dei Samsung Galaxy S22, i prezzi sono stati dimezzati in Corea a causa del limitatore di performance.