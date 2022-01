Samsung Galaxy S22: batteria poco capiente? Una certificazione lo conferma

Una delle informazioni mancanti dal Mega-leak sui Samsung Galaxy S22 delle scorse ore è la velocità di fast charging dei tre device che compongono la lineup flagship di Samsung per il 2022. Tuttavia, grazie alle informazioni emerse dalla certificazione DEMKO e dal leaker Sudhanshu Ambhore, ora conosciamo la velocità di ricarica degli smartphone.

La certificazione DEMKO è uno dei passaggi richiesti dal Governo danese per i prodotti che devono essere venduti sul mercato nazionale. Nelle ultime ore, pare che anche i Samsung Galaxy S22 abbiano ottenuto la certificazione, e che l'ente che l'ha rilasciata abbia caricato le schede dei prodotti sulla propria piattaforma, dove sono state reperite da Ambhore, che le ha riportate nel tweet che trovate in calce.

In particolare, la DEMKO ha analizzato tre modelli di Samsung Galaxy S22, rispettivamente con model number SM-S901E, SM-S901E/DS e SM-S9010. Tutte e tre i device, purtroppo, hanno una batteria da 3.700 mAh, confermando il downgrade rispetto ai 4.500 mAh (o addirittura ai 5.000 mAh) rumoreggiati fino agli scorsi giorni. In termini di velocità di ricarica, invece, lo smartphone supporterà il fast charging a 25 W.

Per quanto riguarda il Galaxy S22+, invece, l'ente di certificazione ha analizzato altri tre modelli, che sono l'SM-S906E, l'SM-S906E/DS e l'SM-S9060. Tutte e tre i device avranno il fast charging fino a 45 W, mentre questa volta pare essere confermata la batteria da 4.500 mAh. Il telefono, inoltre, dovrebbe essere compatibile con il Power Adapter da 45 W di Samsung, che sarà lanciato insieme ai device della linea Galaxy S22.

Buone notizie anche per il Samsung Galaxy S22 Ultra, che avrà a sua volta il fast charging a 45 W e che dovrebbe contenere direttamente nella confezione il nuovo caricabatteria da 45 W. In termini di capienza, invece, la batteria dell'S22 Ultra sarà da 5.000 mAh, una dimensione piuttosto generosa e necessaria per garantire il corretto funzionamento di un device decisamente prestante come il top di gamma di Samsung.

Infine, vi ricordiamo che l'evento di presentazione dei Samsung Galaxy S22, il Galaxy Unpacked di inizio 2022, è fissato per il 9 febbraio prossimo.