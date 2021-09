Samsung Galaxy S22 potrebbe avere una batteria più piccola di Galaxy S21

La serie di smartphone Samsung Galaxy S22 dovrebbe giungere sul mercato nel mese di gennaio 2022, ma come al solito i tipster non si fermano con la diffusione di indiscrezioni e l’individuazione di informazioni ufficiali. Tra queste ultime figurano in particolare i certificati coreani sulla batteria in dotazione al dispositivo.

A individuarla sono stati i colleghi di SamMobile sul portale ufficiale dell’ente di certificazione sudcoreano, dove sarebbe apparsa la batteria dal numero di modello EB-BS901ABY: essa dovrebbe apparire su Galaxy S22 in quanto lo smartphone stesso ha il numero di modello SM-S901B. Ebbene, stando alle certificazioni la capacità nominale sarebbe pari a 3.590 mAh, mentre la capacità tipica di 3.700 mAh; se confrontata alla batteria vista su Galaxy S21, si parla di 300 mAh in meno. Leak precedenti, d’altro canto, parlavano di 4.500 mAh per Galaxy S22+ contro i 4.800 mAh dell’S21+, mantenendo quindi il medesimo downgrade.

Questa scelta potrebbe fare storcere il naso ad alcuni fan del marchio e non solo; tuttavia, bisogna considerare che, secondo le indiscrezioni di mercato diffuse in rete fino a oggi, Samsung Galaxy S22 dovrebbe dotarsi di un display da circa 6,1 pollici contro i 6,2 pollici del predecessore. Al contempo, è confermata la dotazione del processore proprietario Exynos 2200 dall’efficienza energetica maggiore. Il calo della capacità sarebbe quindi compensato da queste soluzioni: saranno efficaci? Lo capiremo solo al momento del lancio, sempre se questi rumor verranno confermati. Per ora, ci limitiamo a prenderli con le pinze.

Non possiamo invece prendere troppo con le pinze le ultime notizie sul possibile addio a Galaxy S21 FE.