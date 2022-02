Samsung Galaxy S22 parte col botto: un milione di smartphone venduti in una settimana

Samsung ha presentato i Galaxy S22 a inizio febbraio, mentre le vendite dei device, almeno in Corea del Sud, sono iniziate il 14 febbraio scorso. A quanto pare, però, fin da subito le vendite di Samsung Galaxy S22 sono state da record, sia in Corea che fuori dal Paese natale di Samsung.

In particolare, stando ad alcuni report, in Corea del Sud Samsung Galaxy S22 ha venduto 300.000 unità solo in un giorno, in occasione del lancio. Tra il 14 e il 21 febbraio, inoltre, i tre device che compongono la serie S22 del produttore coreano hanno venduto più di 1,02 milioni di unità nel solo Paese asiatico, polverizzando il record finora detenuto dal Galaxy S8, che nel 2017 raggiunse il milione di prodotti venduti nel giro di undici giorni.

Il record è impressionante per due motivi principali, ovvero che esso è stato raggiunto in piena crisi dei semiconduttori, al punto che già a ridosso del lancio si parlava di problemi di scorte per i Galaxy S22, e perché è stato raggiunto in tempi rapidissimi, piazzando un milione di device venduti nel giro di meno di una settimana. Il risultato riconferma l'enorme popolarità di Samsung in campo Android, sia tra i device pieghevoli che tra quelli tradizionali. I dati, inoltre, sono destinati a gonfiarsi ulteriormente con la pubblicazione dei risultati di vendita nel resto del mondo.

Vale infatti la pena di ricordare che, a differenza di molti altri smartphone Android, i Galaxy S22 sono stati lanciati in tutto il mondo (o quasi) in contemporanea, perciò i loro dati di vendita sugli altri mercati, come quello europeo, quello americano, quello giapponese e, soprattutto, quello cinese potrebbero gonfiare ulteriormente i risultati già di per sé ottimi ottenuti in Corea.

Soprattutto in Cina, i Galaxy S22 sono venduti a prezzi competitivi, decisamente ridotti rispetto a quelli occidentali: per esempio, l'S22 standard viene venduto a 4.999 Yuan (equivalente di 703 Euro), mentre in Europa il prezzo del device è di 879 Euro. Nel caso del Galaxy S22 Ultra, il top di gamma della linea flagship di Samsung, il prezzo cinese è di 9.699 Yuan, pari a 1364 Euro, mentre in Europa lo stesso smartphone è venduto a quasi 1.500 Euro.