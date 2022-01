Samsung Galaxy S22 con chipset Exynos compare online: prezzi da capogiro?

Solo poche ore fa, Samsung ha annunciato il chipset Exynos 2200, fugando i dubbi della comunità, che credeva che il SoC coreano avesse riscontrato dei problemi hardware, di produzione o di surriscaldamento. Ora, diversi rivenditori europei hanno pubblicato sui propri siti web le versioni Exynos dei device della linea Galaxy S22.

La notizia potrebbe non sorprendere, ma la scorsa settimana erano stati sollevati dei timori circa l'uscita dei Galaxy S22 con il solo Snapdragon 8 Gen 1, rimandando a data da destinarsi la versione con chipset Exynos: stando a diversi leak e rumor degli ultimi mesi, infatti, i Galaxy S22 saranno venduti nella doppia versione Exynos e Snapdragon per via dell'impossibilità di Samsung di creare chip a sufficienza, che l'ha portata a rifornirsi da Qualcomm per parte delle proprie scorte.

Per altri, la scelta di pubblicare i Galaxy S22 con chipset Snapdragon in alcuni mercati era poi il sintomo dei problemi produttivi o hardware del chipset proprietario del colosso coreano. Tuttavia, poco dopo la presentazione ufficiale del SoC di Samsung i rivenditori europei hanno inserito i Samsung Galaxy S22 con Exynos 2200 nei propri database, confermando che la variante con chipset proprietario del device Samsung sarà disponibile anche nel mercato europeo, come ampiamente preannunciato da alcuni leak.

In particolare, i modello Exynos dei Samsung Galaxy S22 saranno i device con model number SM-S901B, SM-S906B e SM-S908B, almeno stando ai listing di Geekbench. I modelli basati su chipset Qualcomm, invece, saranno l'SM-S901E, l'SM-S906E e l'SM-S908E: questi ultimi verranno messi in vendita in Corea, Cina e Stati Uniti.

Intanto, alcuni retailer italiani, come Zanetti Shop e Epto, hanno pubblicato delle pagine dedicate ai Galaxy S22 già nella giornata di ieri, benché i tre device della linea non siano ancora stati ufficialmente annunciati da Samsung. Entrambi i rivenditori, comunque, hanno rimosso le pagine dai propri siti web nelle scorse ore.



Stando a quanto riporta GSMArena, tuttavia, una pagina avrebbe rivelato che il pricetag di Samsung Galaxy S22+ sarebbe da 1.190 Euro nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di Storage, con un aumento di ben 150 Euro rispetto al predecessore.