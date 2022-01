Samsung Galaxy S22: il chipset Exynos è compatibile con lo streaming in HD di Netflix

La presentazione di Samsung Galaxy S22 è imminente, anche se ormai il telefono è praticamente noto in ogni sua caratteristica a causa degli enormi leak degli scorsi giorni. Tuttavia, un dettaglio aggiuntivo è arrivato nella giornata di oggi: a quanto pare, infatti, il chipset Exynos 2200 è compatibile con il DRM Widevine L3.

Il nome "Widevine L3" non dirà molto ai più, ma è il DRM utilizzato Netflix per lo streaming in HD dei propri contenuti, e non è sempre compatibile con tutti i chipset per PC, laptop e smartphone, limitando alcuni di questi ultimi allo streaming in qualità inferiore ai 720p.

Già da diverso tempo, in realtà, quasi tutti i principale SoC per smartphone sono compatibili con Widevine L3, permettendo dunque lo streaming di contenuti in alta qualità di Netflix su quasi tutti gli smartphone in commercio. Tuttavia, un documento pubblicato sul sito web di Netflix e reperito da Android Police conferma che il chipset Exynos 2200 è compatibile con Widevine L3, fugando ogni dubbio a riguardo.

In altre parole, potrete guardare Netflix in HD dai Galaxy S22 con SoC Exynos 2200 senza alcun problema, stando a quanto comunicato dal colosso dello streaming di film e serie TV. Insieme a tutti i chip Exynos, inoltre, la lista di Netflix comprende quasi tutti i SoC MediaTek, alcuni HiSilicon e diversi chipset UNISOC e Qualcomm.

Unica assenza di peso è lo Snapdragon 8 Gen 1, che non è presente sulla lista: ciò, con ogni probabilità, non significa che il chip è incompatibile con lo streaming di Netflix in HD, ma semplicemente che non è ancora stato testato dalla piattaforma di intrattenimento, anche perché molti device che utilizzano il nuovo chipset Qualcomm sono disponibili solo in Cina, dove invece Netflix non funziona.

Con ogni probabilità, dunque, con l'avvicinarsi del lancio di Samsung Galaxy S22 sapremo con certezza anche se lo Snapdragon 8 Gen 1 sia compatibile con lo streaming in HD di Netflix o meno. Intanto, nelle scorse ore un enorme leak ha reso note tutte le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S22.