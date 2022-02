Samsung Galaxy S22, il chipset Exynos delude: la GPU RDNA 2 è più lenta del previsto

Dopo aver scoperto che in Europa arriveranno i Samsung Galaxy S22 con chipset Exynos, portali come ComputerBase e TechAltar, che sembrano essere entrati in possesso in anticipato dei nuovi telefoni flagship di Samsung, hanno costretto gli utenti europei a una doccia gelata: infatti, pare che il chipset Exynos non sia performante come pensavamo.

A livello di specifiche tecniche, l'Exynos 2200 ha una CPU Octa-core dotata di quattro core Cortex-A510 con frequenza di clock di 1,7 GHz, tre Cortex-A710 con clock a 2,5 GHZ e un Core X2 high-performance a 2,8 GHz. Il chip presenta anche una GPU AMD RDNA 2 Custom chiamata Samsung Xclipse 920.

Se questa configurazione verrà utilizzata sui device venduti in Europa e in Gran Bretagna, nel resto del mondo arriverà la variante che monterà un SoC Snapdragon 8 Gen 1, che ha delle frequenze di clock leggermente più elevate sul performance Core e sui core Cortex-A510, ma che per il resto è del tutto identico al chipset proprietario di Samsung, almeno lato CPU. Cambia invece la GPU, che è una Adreno di Qualcomm, che sulla carta dovrebbe essere decisamente meno performante della controparte AMD.

Tuttavia, a quanto pare, i risultati del chip Exynos 2200 sono deludenti, specie se messi a confronto con l'Exynos 2100 che montano i Samsung Galaxy S21, usciti lo scorso anno: in particolare, in campo CPU il miglioramento è solo del 5% rispetto al chip del 2021. Sorprende invece la NPU, che fa registrare un miglioramento del 115% rispetto a quella dell'Exynos 2100.

Le cose vanno decisamente male anche in campo GPU, dove la GPU AMD non fornisce il boost alle performance desiderato da Samsung, poiché il chip grafico RDNA2 è solo il 17% più performante rispetto a quello di Exynos 2100. A confronto con la GPU Mali-G78 del chip Exynos di precedente generazione, nonché con la GPU Adreno 660 integrata nello Snapdragon 888 di scorsa generazione, i benchmark di Samsung Exynos 2200 sono praticamente identici, almeno su 3DMark, dove non vengono apprezzate differenze significative rispetto alle tecnologie degli scorsi anni.

Fatti i dovuti calcoli, secondo Tom's Hardware, la GPU dello Snapdragon 8 Gen 1 è più potente del 13% di quella realizzata da Samsung in collaborazione con AMD per l'Exynos 2200. Un risultato davvero deludente, soprattutto se consideriamo che la GPU RDNA 2 era uno dei "selling point" del colosso coreano per i suoi smartphone flagship.