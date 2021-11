Samsung Galaxy S22: chipset Exynos e Snapdragon a confronto nei nuovi benchmark

A poco più di due mesi dalla presentazione di Samsung Galaxy S22, il dibattito sulla configurazione hardware dei tre dispositivi della linea è più acceso che mai. In particolare, non è ancora chiaro se i Galaxy S22 avranno un chipset Snapdragon 898 o un Exynos 2200, mentre gli insider forniscono informazioni tra loro contrastanti.

A fare un po' di chiarezza sulla questione, ed a confermare che la linea Galaxy S22 arriverà in due versioni, una con SoC Qualcomm e l'altra con chipset Samsung, sembrano essere i nuovi benchmark apparsi su GeekBench. Nelle ultime ore, infatti, sono stati pubblicati dei test, probabilmente effettuati su due prototipi degli smartphone della serie e dunque da prendere con le pinze, che però dimostrano l'esistenza sia di un Galaxy S22 dotato di SoC Exynos 2200, sia di un S22+ con Chipset Snapdragon 898.

Il benchmark relativo all'S22+, riportato da Geekbench come SM-S906U, dovrebbe essere stato effettuato sul Galaxy S22+ con Snapdragon 898 che verrà commercializzato negli Stati Uniti, ed ha raggiunto un punteggio di 1163 punti in single-core e di 2728 punti in multi-core. I risultati completi sono visibili nell'immagine in calce, e sono stati ottenuti facendo funzionare il chipset Qualcomm alla sua velocità massima. Il valore finale è leggermente peggiore di quello fatto registrare alcuni giorni fa da un Galaxy Tab S8+ con lo stesso chipset, ma l'inconsistenza potrebbe dipendere dalla natura di prototipo del device testato.

L'altro benchmark risale invece al mese di settembre, ed è stato effettuato con un Galaxy S22 con chipset Exynos 2200: in questo caso, però, il device aveva attivato una modalità di risparmio energia, che rende praticamente impossibile comparare i risultati con quelli ottenuti dallo Snapdragon 898. In questo caso, il device, con numero di modello SM-S906B, ha raggiunto i 1073 punti in single-core e i 3389 punti in multi-core.



Pochi giorni prima, un altro Galaxy S22, probabilmente un prototipo delle fasi iniziali dello sviluppo, aveva raggiunto solo 475 punti in single-core e 1393 in multi-core, un risultato troppo basso per essere corretto. In tutti e tre i casi, comunque, il dispositivo che ha effettuato il benchmark era dotato di 8 GB di RAM e di una release beta di Android 12, trattandosi dunque di una versione di base del Galaxy S22.

A partire dai risultati dei benchmark delle versioni beta dei device possiamo aspettarci che i Galaxy S22 saranno nettamente superiori alla linea S21, che ha un punteggio medio di 899 in single-core e di 2961 in multi-core. Gli S22, invece, non dovrebbe avere problemi a sfondare i 1100 punti in single-core e i 3000 in multi-core.