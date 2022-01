Samsung Galaxy S22: compaiono online anche le colorazioni, quali sono?

Con l'avvicinarsi del Samsung Unpacked dedicato ai Samsung Galaxy S22 ed al Galaxy Tab S8, stanno emergendo in rete anche le ultime indiscrezioni relative ai prossimi smartphone flagship del produttore coreano. Oggi, in particolare, una serie di render ha mostrato tutte le colorazioni in cui saranno disponibili i tre Galaxy S22.

I render sono stati pubblicati sul web dal popolare leaker Evan Blass e mostrano tutte le colorazioni di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Potete vedere i render nella galleria in calce a questa notizia, mentre vi ricordiamo anche che nella giornata di ieri sono trapelati anche i tagli di memoria e i prezzi dei Galaxy S22.

Andando in ordine di prezzo crescente, Samsung Galaxy S22 sarà disponibile in Nero, Rosso, Verde e Bianco: a prescindere dal colore, sotto la scocca della versione italiana del device troveremo quasi sicuramente un chipset Samsung Exynos 2200 e 8 GB di RAM. Per quanto riguarda lo storage, invece, sarà possibile scegliere tra 128 GB (a 849 Euro), e 256 GB (a 899 Euro).

Stessi colori anche per Samsung Galaxy S22+, il cui design dovrebbe essere praticamente identico a quello del modello "base", mentre anche sotto la scocca i cambiamenti dovrebbero essere pochi. Confermato infatti il chipset Exynos insieme alla RAM da 8GB: anche in questo caso, poi, lo storage sarà da 128 GB (a 1.049 Euro) o da 256 GB (a 1.099 Euro).

Cambiano invece le cose per Samsung Galaxy S22 Ultra, a partire dalle colorazioni: lo smartphone, infatti, sarà disponibile nei colori Nero, Verde, Bronzo e Bianco, a cui dovrebbe aggiungersi successivamente anche Samsung Galaxy S22 Ultra Turkish Pink. Il prezzo del device partirà dai 1.249 Euro per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di storage, arrivando fino ai 1.449 Euro nella versione con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria. Confermato, invece, che il telefono non sarà messo in vendita nella variante con 1 TB di memoria.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che non tutte le colorazioni saranno disponibili in tutti i mercati: con ogni probabilità, in Europa, Stati Uniti e Corea dovremmo avere una più ampia (o forse completa) disponibilità di colorazioni, ma altrove nel mondo la scelta potrebbe essere molto più limitata. Infine, è anche possibile che in futuro Samsung introduca una BESPOKE Edition dei suoi tre smartphone top di gamma, secondo quanto riporta GizmoChina: in questo caso, il design dovrebbe essere simile a quello del Galaxy Z Flip 3 5G BESPOKE Edition.