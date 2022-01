Samsung Galaxy S22 costerà più del previsto: colpa della crisi dei semiconduttori?

I Samsung Galaxy S22 saranno presentati a breve, probabilmente già nella prima o nella seconda settimana di febbraio, con un'uscita pianificata per la fine dello stesso mese. Tuttavia, man mano che il lancio dei device si avvicina, non arrivano segnali incoraggianti circa il prezzo dei Galaxy S22, che potrebbe alzarsi a causa della crisi dei chip.

Già qualche giorno fa, grazie al noto leaker Chunvn8888, abbiamo scoperto che il prezzo di Samsung Galaxy S22 è più alto di quanto ci aspettassimo, con il modello base del Galaxy S22 Standard venduto a 899 Dollari, l'S22+ a partire da 1.099 Dollari e l'S22 Ultra a 1.299 Dollari. Oggi, invece, un report di Korea Times fa chiarezza su motivi dei rincari, che sembrano essere legati alla crisi globale dei semiconduttori.

Stando a quanto riporta il giornale coreano, i prezzi di alcuni componenti sono aumentati del 30-40% proprio a causa della crisi dei semiconduttori, mentre altre parti essenziali del device, come i chip di power management e le lenti fotografiche, sono aumentate del 10-15%. Ciò avrebbe dunque spinto Samsung a dei rincari sui suoi smartphone, in modo da non venderli in perdita o con margini di guadagno irrisori.

Al momento, comunque, quelli sui prezzi di Samsung Galaxy S22 sono solo dei rumor: altri leaker, infatti, continuano a sostenere che Samsung Galaxy S22 costerà come l'S21 per una precisa scelta di Samsung, che avrebbe deciso di tenere bassi i prezzi per non soffrire troppo della competizione di Apple e dei produttori cinesi di smartphone Android.

Ad ogni modo, stando agli ultimi leak, Samsung Galaxy S22 sarà presentato l'8 febbraio: la scheda tecnica dei device della serie Galaxy S22 è ormai online da tempo, dunque non resta altro che attendere la presentazione ufficiale per avere conferme sul prezzo e sulle specifiche dei device.